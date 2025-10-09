Проезд в метро Екатеринбурга подорожает

В Екатеринбурге подорожает с 33 до 42 рублей проезд в метро. Решение о повышении тарифа принял мэр Алексей Орлов. Постановление об этом появилось на сайте администрации.
«Установить тарифы на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования „город Екатеринбург“ в размере 42 рублей за одну поездку или одно место ручной клади сверх установленных норм», — следует из документа. Стоимость поднимут с 1 ноября.
С этой же даты подорожают поездки в автобусе, троллейбусе и трамвае — это решение региональной энергетической комиссии. Однако для пассажиров есть несколько способов сэкономить с помощью новых проездных и оплаты через систему быстрых платежей. Подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.
Данные изменения связаны с транспортной реформой, инициированной в конце 2023-начале 2024 года вице-мэром Рустамом Галямовым и его шефом Алексеем Орловым. Ее поддержал сначала тогдашний губернатор Евгений Куйвашев, а затем сменивший его в марте Денис Паслер. В рамках реформы в Екатеринбурге также обновляют транспорт и переводят перевозчиков на новую систему расчетов — брутто-контракты.
