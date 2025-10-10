Вечернюю прогулку Путина по Душанбе сняли на видео

Путин и Рахмон на вечерней прогулке в Душанбе перед ужином глав СНГ
Кадры вечерней прогулки Владимира Путина и других лидеров стран СНГ перед неформальным ужином показал государственный телеканал Таджикистана. Вместе с президентом России по саду правительственной резиденции прошлись лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Главы делегаций государств-участников СНГ совершили вечернюю прогулку по саду резиденции перед неформальным обедом. Сад был украшен художественными инсталляциями из разнообразных овощей и фруктов», — сообщило РИА Новости.

Мероприятие прошло в Душанбе в рамках встречи глав государств Содружества Независимых Государств. Лидеры общались в неформальной обстановке во время прогулки по украшенному саду.

Вечерняя прогулка лидеров стран СНГ состоялась в Душанбе, куда президент России Владимир Путин прибыл 8 октября с государственным визитом. В рамках визита запланированы саммит «Россия — Центральная Азия» и заседание Совета глав государств СНГ, которое проходит 10 октября. На заседании обсуждается учреждение нового формата сотрудничества — СНГ+.

