Путин и Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе

В Душанбе Владимир Путин прилетел 8 октября
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе. Видео объятий появилось в СМИ.

На видео, которое опубликовали РИА Новости, глава Азербайджана подходит после переговоров к политическим деятелям. Он обнял президента Путина, а затем пожал всем руки.

Президент России Владимир Путин прибыл 8 октября прибыл с государственным визитом в Душанбе. После официальных мероприятий глава России 9 октября отправился на вечернюю прогулку. Вместе с ним по саду правительственной резиденции прошлись лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.

