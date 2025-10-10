Путин и Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе. Видео объятий появилось в СМИ.
На видео, которое опубликовали РИА Новости, глава Азербайджана подходит после переговоров к политическим деятелям. Он обнял президента Путина, а затем пожал всем руки.
Президент России Владимир Путин прибыл 8 октября прибыл с государственным визитом в Душанбе. После официальных мероприятий глава России 9 октября отправился на вечернюю прогулку. Вместе с ним по саду правительственной резиденции прошлись лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.