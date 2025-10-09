09 октября 2025

Общественный транспорт Екатеринбурга стал самым медленным среди всех городов-миллионников

В Екатеринбурге общественный транспорт двигается со скоростью 20 км/ч
© Служба новостей «URA.RU»
На скорость движения общественного транспорта влияет множество факторов
На скорость движения общественного транспорта влияет множество факторов Фото:

В Екатеринбурге общественный транспорт движется со средней скоростью 20 км/ч, что является самым низким показателем среди всех российских городов-миллионников. Данными с URA.RU поделились в пресс-службе сервиса «2ГИС» после исследования, проведенного совместно с журналом «Мобилити».

«Самая низкая скорость движения общественного транспорта в Екатеринбурге: всего 20 км/ч. Чуть выше в Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре — 21 км/ч», — подсчитали эксперты. Это объясняется тем, что автобус не только едет, но и стоит на остановке, а высадка и посадка пассажиров занимают от двух до пяти минут.

При этом самая высокая скорость общественного транспорта оказалась в Москве. Там наземный транспорт двигается со скоростью 33 км/ч.

«В Москве есть выделенные полосы для общественного транспорта и обособленные трамвайные пути. Поэтому здесь самая высокая скорость. Но дело не только в выделенных полосах. Важную роль играют отдельные фазы светофоров, те же „вафельницы“ — специальные разметки с желтой сеткой, которые позволяют автобусам перестраиваться или поворачивать без лишних задержек», — прокомментировал технический директор проекта «Мобилитика» Илья Абросимов.

Он также добавил, что только выделенок недостаточно. Необходимо постоянно анализировать движение транспорта, устранять узкие места и приводить транспортные узлы в порядок.

В Екатеринбурге с 1 ноября 2025 года стоимость проезда в наземном и подземном общественном транспорте подорожает до 42 рублей. Однако для пассажиров есть несколько способов сэкономить, подробнее об этом — в отдельном материале URA.RU.

© Служба новостей «URA.RU»
