Федосееву-Шукшину отвезли в больницу с жалобами на боли в сердце

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник с жалобами на боли в сердце и тахикардию. Состояние 87-летней актрисы оценивается как средней тяжести.
«Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице в Москве, госпитализация плановая, она займет несколько дней», — сообщила дочь актрисы для РИА Новости. Также уточняется, что актриса пожаловалась на острые боли в сердце и тахикардию.
По имеющейся информации, Федосеева-Шукшина также испытывает проблемы с передвижением и использует ходунки. В сентябре актриса сообщала, что готовится к уходу из жизни и распределила наследство между дочерьми. В прошлом году она перенесла инсульт, после чего ей установили кардиостимулятор.
В последние месяцы о госпитализации известных артистов сообщается не впервые. Весной 2025 года актер Виктор Сухоруков также был экстренно доставлен в московскую клинику после инфаркта и перенес операцию на открытом сердце. Тогда врачи установили, что это уже второй инфаркт в его жизни — первый произошел в 2008 году.
