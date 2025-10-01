Появились слухи о госпитализации актера из фильмов «Брат» и «Жмурки»

Актера Виктора Сухорукова, известного по фильмам «Брат» и «Жмурки», экстренно доставили в одну из московских клиник с жалобами на боль и першение в груди. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве с болью и першением в груди», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что медики опасались инфаркта из-за ранее выявленного у артиста тяжелого атеросклероза коронарных артерий.
После обследования диагноз не подтвердился: у Сухорукова диагностировали стенокардию. Артист уже вернулся домой. «Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один», — приводи слова мужчины Mash.
Весной 2025 года Сухоруков перенес операцию на открытом сердце после острого инфаркта миокарда. Тогда, в ходе лечения врачи выявили, что это уже второй инфаркт в жизни артиста, первый произошел в 2008 году.
