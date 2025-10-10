В Севастополе задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины

Мужчина передавал данные о ПВО разведке Украины
Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Севастополя по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, задержанный осуществлял сбор и последующую передачу информации о местоположении объектов противовоздушной обороны (ПВО) представителям военной разведки Украины.
В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Дополнительные детали расследования в настоящий момент не раскрываются.и.
