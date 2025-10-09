09 октября 2025

Силовики рассказали, почему свердловчанин пытался сжечь четырех друзей

Житель Нижней Туры хотел сжечь друзей в гараже после конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло 4 октября (архивное фото)
ЧП произошло 4 октября (архивное фото) Фото:

Житель Нижней Туры (Свердловская область) решил сжечь четверых знакомых в гараже из-за конфликта. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в СУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь на 4 октября 20-летний обвиняемый поругался со своими знакомыми. После этого он решил поджечь гаражный бокс, чтобы убить их. Довести преступление до конца у него не получилось, поскольку очевидцы вовремя вызвали скорую помощь и пожарных. Спасатели спасли трех мужчин и женщину. Фигуранта заключили в СИЗО, отметили в областном Следкоме.

"Ныне уже обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. У него имеются судимости за кражу и неправомерное завладение транспортным средством. Кроме того, он привлекался и к административной ответственности. Сыщики уголовного розыска территориального ОВД задержали его утром 4 октября на территории Нижней Туры", — отметил пресс-секретарь региональной полиции Валерий Горелых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Нижней Туры (Свердловская область) решил сжечь четверых знакомых в гараже из-за конфликта. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, в ночь на 4 октября 20-летний обвиняемый поругался со своими знакомыми. После этого он решил поджечь гаражный бокс, чтобы убить их. Довести преступление до конца у него не получилось, поскольку очевидцы вовремя вызвали скорую помощь и пожарных. Спасатели спасли трех мужчин и женщину. Фигуранта заключили в СИЗО, отметили в областном Следкоме. "Ныне уже обвиняемый и ранее был не в ладах с законом. У него имеются судимости за кражу и неправомерное завладение транспортным средством. Кроме того, он привлекался и к административной ответственности. Сыщики уголовного розыска территориального ОВД задержали его утром 4 октября на территории Нижней Туры", — отметил пресс-секретарь региональной полиции Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...