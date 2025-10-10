Холдинг Ostin избавляется от одного из своих брендов

В России закрываются магазины Face Code холдинга Ostin
Бренд Face Code позиционируется как молодежный, а O’stin направлен на более взрослую аудиторию
Бренд Face Code позиционируется как молодежный, а O'stin направлен на более взрослую аудиторию

Компания O»stin закрывает магазины молодежного бренда Face Code. Ритейлер уже освободил площади в некоторых торговых центрах России, сообщил источник на рынке торговой недвижимости.

«Холдинг O»stin закрывает магазины своего молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года», — пишет «Коммерсантъ». По данным издания, сейчас примерно из 11 точек работают 9. Отмечается, что бренд был зарегистрирован сингапурской компанией Modern Style, которой принадлежит и торговая марка O»stin. Эксперты считают, что новый бренд был создан как альтернатива после ухода других брендов из России.

В 2022 году три крупнейших российских бренда «Твое», «Спортмастер» и O»stin за сменили адреса регистрации своих головных структур. Таким образом компании страховались от возможных санкций и проблем с проведением сделок. В 2024-м магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius сменились новыми брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet. 

Компания O»stin закрывает магазины молодежного бренда Face Code. Ритейлер уже освободил площади в некоторых торговых центрах России, сообщил источник на рынке торговой недвижимости. «Холдинг O»stin закрывает магазины своего молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года», — пишет «Коммерсантъ». По данным издания, сейчас примерно из 11 точек работают 9. Отмечается, что бренд был зарегистрирован сингапурской компанией Modern Style, которой принадлежит и торговая марка O»stin. Эксперты считают, что новый бренд был создан как альтернатива после ухода других брендов из России. В 2022 году три крупнейших российских бренда «Твое», «Спортмастер» и O»stin за сменили адреса регистрации своих головных структур. Таким образом компании страховались от возможных санкций и проблем с проведением сделок. В 2024-м магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius сменились новыми брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet. 
