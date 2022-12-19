«Спортмастер», Ostin и «Твое» покинули недружественные страны

20 декабря 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Крупные российские бренды ушли из недружественных стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Три крупнейших российских бренда «Твое», «Спортмастер» и Ostin за последние месяцы сменили адреса регистрации своих головных структур. Таким образом компании страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок, пишут «Ведомости». «В декабре новым владельцем ООО „Твое“ вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма „Алджамал лимитед“. Сетью магазинов спортивных товаров „Спортмастер“ и одежного бренда Ostin теперь владеют две разные гонконгские компании», — пишет издание. Новым владельцем бренда Ostin является «Фэшн солюшнс лтд» из Гонконга, до этого фирма принадлежала сингапурской «Остин оперейшнс пте». «Спортмастером» вместо сингапурской «Спортмастер оперейшнс пте» теперь владеет гонконгская «Фалкон эйша пасифик лтд», которая была зарегистрирована всего три месяца назад. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. Правда, после этого стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex могут вновь открыться в РФ, если появится такая возможность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три крупнейших российских бренда «Твое», «Спортмастер» и Ostin за последние месяцы сменили адреса регистрации своих головных структур. Таким образом компании страхуются от возможных санкций и проблем с проведением сделок, пишут «Ведомости». «В декабре новым владельцем ООО „Твое“ вместо кипрской Mercerized Polo Factory Ltd стала зарегистрированная в ОАЭ фирма „Алджамал лимитед“. Сетью магазинов спортивных товаров „Спортмастер“ и одежного бренда Ostin теперь владеют две разные гонконгские компании», — пишет издание. Новым владельцем бренда Ostin является «Фэшн солюшнс лтд» из Гонконга, до этого фирма принадлежала сингапурской «Остин оперейшнс пте». «Спортмастером» вместо сингапурской «Спортмастер оперейшнс пте» теперь владеет гонконгская «Фалкон эйша пасифик лтд», которая была зарегистрирована всего три месяца назад. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. Правда, после этого стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex могут вновь открыться в РФ, если появится такая возможность.