Главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения

Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил медиагруппы Дмитрий Киселев.
«Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку», — заявил Киселев, передает РИА Новости.
Напомним, 30 июня власти Азербайджана задержали семь сотрудников редакции Sputnik Азербайджан. Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа «Россия сегодня» ранее призывала освободить своих сотрудников.
Ранее исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых был освобожден в Азербайджане. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, подтвердив информацию об освобождении ранее задержанного в Баку журналиста, передает информацию МК.ru.
