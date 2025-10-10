С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 42 рублей. Однако этот тариф не является самым высоким среди городов-миллионников. URA.RU провело сравнительный анализ цен в пяти крупнейших городах России, чтобы выяснить, где пассажиры тратят больше всего.
Лидером по дороговизне стал Санкт-Петербург: здесь за проезд придется отдать 86 рублей, если использовать специальный проездной, то 60 рублей. На втором месте находится Москва, где стоимость одной поездки по карте составляет 74 рубля, а с проездным — 67 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где билет стоит 43 рубля, но при оплате по биометрическим данным предоставляется кэшбэк в размере 15 рублей.
Екатеринбург с новым тарифом в 42 рубля располагается на четвертом месте. Для пассажиров существуют возможности сэкономить: при определенных способах оплаты стоимость проезда может снизиться до 31 или 33 рублей. Наиболее доступная цена на проезд зафиксирована в Новосибирске — здесь билет стоит 40 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!