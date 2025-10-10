Екатеринбург не на первом месте: в каких миллионниках проезд дороже и дешевле всего. Инфографика

Екатеринбург занимает четвертое место среди миллионников по дороговизне проезда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге новый тариф в общественном транспорте введут с 1 ноября
В Екатеринбурге новый тариф в общественном транспорте введут с 1 ноября Фото:
новость из сюжета
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 42 рублей. Однако этот тариф не является самым высоким среди городов-миллионников. URA.RU провело сравнительный анализ цен в пяти крупнейших городах России, чтобы выяснить, где пассажиры тратят больше всего. 

Лидером по дороговизне стал Санкт-Петербург: здесь за проезд придется отдать 86 рублей, если использовать специальный проездной, то 60 рублей. На втором месте находится Москва, где стоимость одной поездки по карте составляет 74 рубля, а с проездным — 67 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где билет стоит 43 рубля, но при оплате по биометрическим данным предоставляется кэшбэк в размере 15 рублей.

Екатеринбург с новым тарифом в 42 рубля располагается на четвертом месте. Для пассажиров существуют возможности сэкономить: при определенных способах оплаты стоимость проезда может снизиться до 31 или 33 рублей. Наиболее доступная цена на проезд зафиксирована в Новосибирске — здесь билет стоит 40 рублей.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 42 рублей. Однако этот тариф не является самым высоким среди городов-миллионников. URA.RU провело сравнительный анализ цен в пяти крупнейших городах России, чтобы выяснить, где пассажиры тратят больше всего.  Лидером по дороговизне стал Санкт-Петербург: здесь за проезд придется отдать 86 рублей, если использовать специальный проездной, то 60 рублей. На втором месте находится Москва, где стоимость одной поездки по карте составляет 74 рубля, а с проездным — 67 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань, где билет стоит 43 рубля, но при оплате по биометрическим данным предоставляется кэшбэк в размере 15 рублей. Екатеринбург с новым тарифом в 42 рубля располагается на четвертом месте. Для пассажиров существуют возможности сэкономить: при определенных способах оплаты стоимость проезда может снизиться до 31 или 33 рублей. Наиболее доступная цена на проезд зафиксирована в Новосибирске — здесь билет стоит 40 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...