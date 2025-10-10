Зеленский сделал заявление после ударов ВС России

Зеленский заявил, что в Киеве сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения
Зеленский заявил, что в Киеве сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения

После ударов ВС России в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях жители остались без света. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть обесточивание в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине. Восстанавливаются после атаки также Запорожье, Кировоградщина, Херсонщина», — написал Зеленский в своем telegram-канале. 

Он также отметил, что на многих объектах критической инфраструктуры продолжается ликвидация российского удара по энергетике. По его словам, в Киеве работают аварийные бригады, чтобы восстановить электроснабжение и водоснабжение. Ранее Зеленский пригрозил блэкаутом жителям Белгородской и Курской областей.

Массированные удары по энергосистеме Украины были нанесены в ночь на 10 октября, в результате чего пострадали 14 ключевых объектов, включая ГЭС и ТЭС в разных регионах страны. Большая часть Киева и других областей осталась без электричества, а энергосистема страны, по оценкам военкоров, находится на грани коллапса.

