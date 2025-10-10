Захарова сообщила детали после освобождения главы Sputnik Азербайджан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сотрудники российского посольства в Азербайджане посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, переведенного под домашний арест.
«Представители посольства России в Азербайджане посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны», — заявила Захарова для РИА Новости.
По ее словам, российские дипломаты продолжат оказывать необходимое содействие журналисту и следить за соблюдением его прав. Напомним, Картавых был задержан в Баку.
Ранее, 30 июня, в Баку были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая руководителя редакции Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова. Они были заключены под стражу на четыре месяца, несмотря на поданные апелляции. Освобождение Картавых из-под ареста стало результатом переговоров на уровне помощников президентов России и Азербайджана, что совпало с визитом Владимира Путина в Азербайджан.
