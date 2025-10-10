Захарова сообщила детали после освобождения главы Sputnik Азербайджан

Захарова: представители посольства России посетили Игоря Картавых
Дипломаты посетили главу Sputnik Азербайджан после перевода под домашний арест
Дипломаты посетили главу Sputnik Азербайджан после перевода под домашний арест

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сотрудники российского посольства в Азербайджане посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, переведенного под домашний арест.

«Представители посольства России в Азербайджане посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых. Все это время российские дипломаты были с ним на связи, оказывали необходимую помощь, учитывая состояние его здоровья, при содействии азербайджанской стороны», — заявила Захарова для РИА Новости.

По ее словам, российские дипломаты продолжат оказывать необходимое содействие журналисту и следить за соблюдением его прав. Напомним, Картавых был задержан в Баку.

Ранее, 30 июня, в Баку были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», включая руководителя редакции Игоря Картавых и главного редактора Евгения Белоусова. Они были заключены под стражу на четыре месяца, несмотря на поданные апелляции. Освобождение Картавых из-под ареста стало результатом переговоров на уровне помощников президентов России и Азербайджана, что совпало с визитом Владимира Путина в Азербайджан.

