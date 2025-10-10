Глава конгресса Перу принес присягу в качестве нового президента республики

Заседание парламента транслировалось в социальных сетях
Заседание парламента транслировалось в социальных сетях Фото:

Председатель Конгресса Перу Хосе Хери официально принес присягу в качестве нового главы республики. Это произошло сразу после отрешения от власти прежнего президента Дины Болуарте. Заседание парламента, на котором депутаты приняли соответствующие решения транслировалось на YouTube-канале высшего законодательного органа.

«Клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией Перу с этого момента до 26 июля 2026 года», — заявил Хери на заседании.

Ранее Конгресс Перу единогласно проголосовал за объявление импичмента Болуарте из-за «моральной неспособности занимать пост президента и преодолеть кризис в сфере безопасности». Отмечается, что сама экс-президент не присутствовала на заседании.

Согласно сентябрьскому опросу CPI, лишь 2,5% респондентов одобряют деятельность Болуарте. Кроме того, генпрокурор Перу хочет запретить Болуарте выезд из страны из-за подозрений в незаконном обогащении и неисполнении обязанностей.

