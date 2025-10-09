В ХМАО полиция за сутки депортировала 80 мигрантов

В ХМАО за сутки выдворили за пределы России около 80 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«С начала 2025 года на территории Югры исполнено более 380 решений о выдворении за нарушение режима пребывания в России», — уточнили в ведомстве. Нарушители содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте, где в настоящее время находятся около 200 человек.
Всего с января к административной ответственности за миграционные нарушения привлечено свыше 13 тыс. граждан. В 2024 году из ХМАО было выдворено более тысячи мигрантов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!