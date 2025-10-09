09 октября 2025

В ХМАО полиция за сутки депортировала 80 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО за нарушения выдворили 80 иностранцев
В ХМАО за нарушения выдворили 80 иностранцев Фото:

В ХМАО за сутки выдворили за пределы России около 80 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«С начала 2025 года на территории Югры исполнено более 380 решений о выдворении за нарушение режима пребывания в России», — уточнили в ведомстве. Нарушители содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте, где в настоящее время находятся около 200 человек.

Всего с января к административной ответственности за миграционные нарушения привлечено свыше 13 тыс. граждан. В 2024 году из ХМАО было выдворено более тысячи мигрантов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО за сутки выдворили за пределы России около 80 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «С начала 2025 года на территории Югры исполнено более 380 решений о выдворении за нарушение режима пребывания в России», — уточнили в ведомстве. Нарушители содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте, где в настоящее время находятся около 200 человек. Всего с января к административной ответственности за миграционные нарушения привлечено свыше 13 тыс. граждан. В 2024 году из ХМАО было выдворено более тысячи мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...