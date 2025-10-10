О седьмом чуде России и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО каменных столбах выветривания Маньпупунер, куда из Екатеринбурга организуют туры, ходит немало загадочных легенд. Геологи до сих пор гадают, как появились гигантские изваяния. Подробнее об уникальном туристическом объекте — в материале URA.RU.
Что такое Маньпупунер и как появились столбы
Природный памятник в Республике Коми (Северный Урал) представляет собой семь каменных столбов высотой от 30 до 42 метров — как десятиэтажный дом, — состоящий из серицито-кварцитовых сланцев. По мнению геологов, столбы образовались около 200 миллионов лет назад, когда на месте Маньпупунера были огромные горы. Под действием ветров, снега и дождя горная порода крошилась, таким образом, осталась ее более крепкая часть. Научное название каменных изваяний — столбы выветривания.
При близком рассмотрении на породе видны трещины, что говорит о продолжающемся разрушении столбов. В 2008 году идолы включили в список семи чудес России.
Таинственные легенды и поверья о Маньпупунере
Одна из популярных легенд гласит о том, как вождь племени великанов, обитавших когда-то на территории Республики Коми, полюбил дочь вождя из племени манси. Девушка не ответила ему взаимностью и тогда великан решил уничтожить поселение, позвав на подмогу собратьев. Но замысел их не удался, потому как брат девушки с помощью волшебного щита обратил нападавших в каменные изваяния.
По другому поверью коварный шаман захотел жениться на красавице. Ее братья встали на защиту и тогда чародей превратил их в столбы. А по третьей легенде считается, что идолы охраняют древние сокровища и врата в другие миры. В древние времена обычным жителям строго запрещалось подниматься к Маньпупунеру, так как шаманы проводили на плато ритуалы и призывали божественную силу.
Как добраться до Маньпупунера
Ближайший город к чуду света — Ухта в Республике Коми. Именно оттуда стартует большинство экспедиций. Плато находится на территории Печоро-Илычского заповедника, и для визита туда нужно оформить специальное разрешение на их официальном сайте.
Самостоятельные путешествия на Маньпупунер запрещены. Туда можно попасть только организованной группой с гидом-проводником, для некоторых маршрутов действует ограничение, летом допускаются дети от восьми лет, а зимой — от 14-ти.
В течение 2025 года из Екатеринбурга летали прямые дотационные рейсы до Сыктывкара, откуда можно было начать путешествие на плато, однако неизвестно, продолжится ли эта полетная программа в 2026 году. По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, срок для подачи заявки на субсидирование этих рейсов уже прошел.
Тем не менее остается доступным вариант вертолетного тура со стартом из Перми. В сезон зима-весна он стоит 89900 рублей. В летне-осенний период путешествие обойдется от 74900 рублей. Также можно из Екатеринбурга отправиться в пешее восхождение на Маньпупунер от 37900 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что по решению прокуратуры Троицко-Печорского района туристический маршрут на снегоходах со стороны Республики Коми закрыли весной 2025 года. По мнению Мальцева, труднодоступность Маньпупунера сделает республику менее привлекательной для туристов.
