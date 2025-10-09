Путь к седьмому чуду России закрыли везде, кроме Екатеринбурга и Перми

Туристический маршрут к седьмому чуду России, объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО, каменным столбам Маньпупунер, закрыли везде, кроме Екатеринбурга и Перми. Ранее туда добирались также со стороны Республики Коми, но весной 2025 года прокуратура Троицко-Печорского района выявила нарушения в организации этого маршрута, и его прекратили. В разговоре с корреспондентом URA.RU глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что туры на плато весьма популярны.
«В Коми это направление является одним из важнейших для развития туризма. И Маньпупунер — бренд республики. Из Екатеринбурга в Сыктывкар (откуда можно начать путешествие к плато — прим. ред.) осуществляются последние прямые перелеты авиакомпанией „РусЛайн“, так как это датируемый перелет и он пользовался солидным спросом среди туристов», — рассказал Мальцев.
По мнению эксперта, в тот период времени, пока упрощенный маршрут до Маньпупунёра будет отсутствовать, привлекательность посещения республики для туристов может снизиться. Кроме того, остается неясным, возобновятся ли дотационные рейсы в Сыктывкар из Екатеринбурга в 2026-м, так как в текущем году был упущен момент подачи заявки на выделение субсидий для этого маршрута.
Что касается стоимости, то тур со стартом из Екатеринбурга предлагают купить от 39500 рублей. Также возможен вариант вертолетного маршрута из Перми, но в таком случае стоимость будет выше — от 74900 рублей. Маньпупунер — семь каменных столбов выветривания высотой от 30 до 40 метров, они манят туристов своим величием и таинственностью.
