Немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о передаче Украине новых зениток Skyranger 35 на базе танка Leopard 1 на средства, полученные с доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе концерна.
«Компания Rheinmetall поставляет Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35 на базе Leopard 1. Стоимость заказа исчисляется трёхзначной суммой в евро. Системы финансируются одной из стран ЕС за счёт доходов от замороженных российских активов», — сообщили в Rheinmetall. Точная страна и размер партии не раскрываются.
Leopard 1 Skyranger 35 — это мобильная зенитная система, оснащенная револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35 мм с дальностью стрельбы до 4 км и темпом 1000 выстрелов в минуту. По информации Rheinmetall, благодаря технологии AHEAD комплекс способен эффективно поражать воздушные цели, а в будущем его можно будет дооснастить управляемыми ракетами. Основой Skyranger 35 служит шасси Leopard 1, что обеспечивает высокую мобильность и устойчивость на поле боя.
Поставки вооружений Украине финансируется не напрямую за счет российских активов, а за счет прибыли, получаемой от их размещения. ЕС не распоряжается самими средствами из-за юридических ограничений и позиции Бельгии, где на счетах Euroclear находится большая часть замороженных российских денег. Всего после начала спецоперации на Западе были заморожены российские активы на сумму более 210 млрд евро. Евросоюз продолжает искать способы изъять их полностью, несмотря на протесты Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что изъятие российских резервов может привести к разрушению мировой финансовой системы и усилению экономического сепаратизма. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет добиваться привлечения к ответственности всех, кто причастен к этому процессу.
