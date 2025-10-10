Россия и Запад осудили Зеленского за хитрый способ получить Tomahawk: подробности

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности лоббировать присуждение Нобелевской премии мира главе США Дональду Трампу в обмен на поставки крылатых ракет «Томагавк» является чудовищным. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, премия мира не может быть разменной монетой за поставки оружия.
Западные эксперты также раскритиковали предложение украинского президента, заявив, что такие условия могут спровоцировать глобальную эскалацию конфликта. Со своей стороны, украинские политики расценили заявление Зеленского как неуместную пиар-акцию. Подробнее — в материале URA.RU.
Зеленский захотел хитрым способом заполучить Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при выполнении двух условий, связанных с поддержкой Украины. По информации издания Politico, речь идет о передаче Украине ракет Tomahawk и достижении прекращения огня на украинской территории. Как отметил Зеленский, в ходе недавнего разговора с Трампом тот не дал четкого ответа по вопросу возможных поставок вооружения.
Реакция Кремля
Ушаков: идея Зеленского просто чудовищная
Помощник президента России Юрий Ушаков резко раскритиковал заявление Зеленского. Он назвал саму идею украинского президента прост чудовищной.
«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — сказал он. По его словам, готовность украинского руководства лоббировать интересы США в обмен на вооружение — это глупость.
Реакция Запада
Дизен: условия Зеленского могут привести к третьей мировой войне
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети X, что выдвинутое Владимиром Зеленским условие для номинирования Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира способно привести к третьей мировой войне. По его словам, в таком случае премия теряет весь смысл.
«Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну», — заявил он.
Реакция Украины
Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков в интервью NEWS.ru охарактеризовал заявления Зеленского как «пиар-акцию на человеческой крови». По его словам, такие разговоры неуместны, когда речь идет о жизнях сотен тысяч людей. «Это театр абсурда. Разговоры о премиях должны быть вторичными, когда речь идет о жизнях десятков и сотен тысяч людей. Это шутовство», — заявил Марков.
Он добавил, что заявления Зеленского не заслуживают серьезного внимания. По его словам, сейчас главной задачей является скорейшее разрешение украинского кризиса.
"Обращать внимание на Зеленского, который утопил свою страну в крови, — полный бред. Вопрос Украины нужно как можно быстрее закрывать полной победой и уничтожением этой сатанинской системы", — подытожил Марков.
Шансы Трампа на получение Нобелевской премии были изначально низкие
Американский политолог Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира были крайне малы. По его мнению, либерально настроенный Нобелевский комитет считает Трампа чуждым и даже враждебным политиком.
Кроме того, попытки администрации Трампа оказать давление на Норвегию ни к чему не привели, а победа на выборах в стране левых сил окончательно уменьшила его шансы на победу. Для самого Трампа премия является незакрытым гештальтом с тех пор, как ее получил экс-президент США Барак Обама, чья победа, по мнению политолога, стала одной из причин, почему Трамп пришел в публичную политику.
План Зеленского провалился: премию получил не Трамп
В 2025 году Нобелевская премия мира была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Как сообщили на сайте Нобелевского комитета, она удостоена награды за вклад в развитие демократии в Венесуэле. В комитете подчеркнули, что демократия, основанная на свободе выражения мнений и участии в выборах, остается основой мира как внутри стран, так и в международном сообществе.
