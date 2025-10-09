Под Каслями в «Григорьевских садах» (Челябинская область) кошка Золушка помогла обнаружить пораненную лису-клептомана Кассиопею. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, поиски начались накануне на закате и продолжались весь день.
«Кошка увязалась за студентами и нашими сотрудниками. Там, где под бугром пряталась лисица, кошка остановилась. Забившуюся хищницу волонтеры сосисками выманили и завели в конюшню», — рассказала URA.RU Сегаль.
Животное хорошо относится к человеку: привыкло есть с рук. С Золушкой Кассиопея дружила. Изначально была идея поймать дикое животное и переселить в другую часть садов. Однако теперь потребуется время на излечение.
Лиса лишилась семьи, которую зверски убили. Чтобы не пострадала еще одна особь, «Григорьевские сады» призвали волонтеров помочь поймать лисицу, которую полюбили туристы. Она доставляла им хлопоты, таская различные вещи под конюшню. Но поскольку потерянную вещь все уже знали, где искать, пропажи быстро обнаруживались.
