Самозанятость в 2025 году: все что нужно знать о налогах, лимитах, больничных и пенсии

В последние годы самозанятость стала одним из самых популярных способов легально работать «на себя» без бюрократии и сложных отчетов. Самозанятость оформляют миллионы россиян: от дизайнеров и мастеров маникюра до фотографов, водителей и программистов. О том, как действует система самозанятости в 2025 году — в материале URA.RU.
Кому нужна самозанятость
Самозанятость — это налоговый режим для тех, кто зарабатывает самостоятельно, без наемных работников и работодателей. Такой формат подходит фрилансерам, мастерам, консультантам, репетиторам, водителям такси, фотографам, а также тем, кто сдает жилье или оказывает бытовые услуги. Оформить статус могут не только россияне, но и граждане Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Украины, если они работают в России.
Если вы работаете на заказ без оформления, получаете оплату «на карту» и не платите налоги — самозанятость поможет избежать проблем с законом и даст возможность легально подтверждать доход. Это особенно важно, если вы планируете взять кредит, ипотеку или хотите официально сотрудничать с компаниями.
Однако для тех, кто решил стать самозанятым, есть несколько ограничений. Главное из них — размер дохода. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Если заработок окажется выше, нужно будет перейти на другой налоговый режим.
Помимо этого, самозанятым нельзя:
- заниматься перепродажей товаров;
- работать с подакцизной продукцией;
- добывать полезные ископаемые;
- иметь сотрудников.
Зато самозанятость можно совмещать с работой по трудовому договору. В этом случае с зарплаты по найму удерживается обычный НДФЛ, а с дохода по самозанятости — налог на профессиональный доход (НПД).
Как оформить самозанятость в 2025 году
Регистрация самозанятости занимает всего несколько минут. Нужно лишь установить приложение «Мой налог», авторизоваться через портал Госуслуг или ИНН и подтвердить личность. Заявление формируется автоматически, а уведомление о постановке на учет приходит уже на следующий день.
Для иностранцев процесс немного отличается — они могут зарегистрироваться только по ИНН. Если же самозанятый решит прекратить деятельность, достаточно отправить заявление через то же приложение. Повторно зарегистрироваться можно в любое время, если нет долгов по налогам или штрафам.
Как самозанятые платят налоги в 2025 году
Ставка налога зависит от того, кто ваш клиент. Если это физическое лицо — 4%, если компания или индивидуальный предприниматель — 6%. Эти ставки закреплены законом и останутся без изменений до конца 2028 года.
Каждый раз, когда самозанятый получает оплату, он формирует чек в приложении — это подтверждение дохода. До 12 числа следующего месяца налоговая автоматически рассчитывает сумму налога, а оплатить ее нужно до 28 числа. Можно включить автосписание — тогда деньги будут списываться с банковского счета без лишних действий.
Если дохода не было, платить ничего не нужно. А если сумма налога меньше 100 рублей, она просто переносится на следующий месяц.
Налоговый бонус при самозанятости в 2025 году
При регистрации каждый самозанятый получает налоговый бонус в 10 000 рублей. Это не выплата на руки, а уменьшение налога. Пока действует бонус, ставка снижается: с 4 до 3% для физических лиц и с 6 до 4% для компаний. Когда бонус закончится, ставки возвращаются к прежним значениям.
Пенсия и взносы для самозанятых в 2025 году
Работа в статусе самозанятого не формирует пенсионный стаж и не начисляет баллы. Получается, если человек работает только как самозанятый, эти годы не засчитываются для пенсии. Однако можно добровольно платить взносы в Социальный фонд: минимальный взнос в 2025 году составляет 59 241,60 рубля — он принесет почти один пенсионный балл. Если самозанятый совмещает свою деятельность с работой по найму, стаж и баллы начисляются только по трудовому договору.
Где можно стать самозанятым в 2025 году
Режим налога на профессиональный доход действует по всей России, а также в городе Байконур. Он продлится до конца 2028 года. Принять участие может любой желающий, если соблюдает условия по доходу и видам деятельности.
Ответственность и проверки самозанятых
Налоговая строго следит за корректностью чеков у самозанятых. Если человек получил оплату, но не сформировал чек, его могут оштрафовать на 20% от этой суммы. При повторном нарушении в течение полугода штраф составит уже 100%.
ФНС активно использует цифровую аналитику, чтобы выявлять подмену трудовых отношений договорами с самозанятыми. Это значит, что компании, переводящие работников в статус самозанятых, рискуют попасть под проверку.
Что изменится для самозанятых после 2025 года
В начале октября появилась информация, что самозанятость могут отменить в 2026 году. Однако 9 октября Правительство России заявило, что режим работы налогообложения для самозанятых не планируется менять до 2028 года.
«Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними», — передает ТАСС слова кабмина.
Однако в 2026 году могут произойти небольшие изменения. Минтруд планирует запустить пилотный проект по добровольному социальному страхованию. Самозанятые смогут платить небольшие взносы — от 1 344 до 1 920 рублей в месяц — и получать больничные. Эксперимент продлится три года, до конца 2028-го.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.