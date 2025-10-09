У отравившихся челябинских школьников подтвердили вирусную инфекцию

Врачи Самарской детской инфекционной больницы подтвердили вирусную природу кишечной инфекции у детей из Челябинской области, которых накануне утром сняли с поезда. Об этом сообщил мэр Трехгорного Данил Громенко.
«Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске, то 16 из 25 детей продолжают получать лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная. У них подтверждена вирусная природа заболевания», — сообщил Громенко.
Мэр города уточнил, что с детьми в больнице Самары остался один учитель и один родитель. Девять школьников, которые не заболели, вернулись вчера вечером домой, им помощь врачей не потребовалась.
По словам главы города, сейчас ситуация стабильная, предварительный диагноз у детей в Трехгорном такой же — острая кишечная инфекция вирусной этиологии. Громенко уточнил, что школа отправляется на дистант на всю следующую неделю.
О вспышке кишечной инфекции у школьников Трехгорного стало известно накануне утром, 9 октября. Хронологию событий читайте в материале URA.RU.
