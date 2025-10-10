Пермский театр отрицает конфликт интересов в действиях своего худрука Бориса Мильграма

Ленинский районный суд Перми приступил к рассмотрению дела, касающегося увольнения Бориса Мильграма с должности художественного руководителя Театра-Театра. Инициатором данного разбирательства выступает краевая прокуратура, которая усматривает наличие конфликта интересов при заключении контрактов на постановку спектаклей. В ходе заседания 10 октября театр категорически отверг обвинения в коррупционном проступке.
«Конфликт интересов был урегулирован, а спектакли, поставленные Александром Пронькиным, полностью соответствуют образовательным программам театра. Кроме того, Борис Мильграм делегировал полномочия по заключению договоров и прочим финансовым операциям, что исключает его прямое участие в данных процессах», —пишет Properm.ru со ссылкой на представителей культурного учреждения.
Надзорный орган, в свою очередь, утверждает, что конфликт интересов возник в связи с постановками режиссера Александра Пронькина, который является супругом дочери Бориса Мильграма — Эвы Мильграм. По данным прокуратуры, в период с апреля 2022 года по март 2023 года с режиссером Пронькиным было заключено 12 договоров на общую сумму 2,2 млн рублей. Спектакли, поставленные господином Пронькиным, представляли собой работы в технике сторителлинга, предполагающей интерактивное взаимодействие актера с аудиторией.
Представитель театра в заседании также подчеркнула, что от проката спорных спектаклей учреждение получило более 20 млн рублей прибыли, при этом права на эти постановки были переданы театру безвозмездно. Однако в ходе заседания не было уточнено, кто именно принимал решение о выборе кандидатуры Александра Пронькина в качестве режиссера для спектаклей, поставленных в 2022-2023 годах.
Министерство культуры Прикамья и Оксана Пономарева, представляющая интересы Бориса Мильграма, также выразили несогласие с исковыми требованиями прокуратуры. По их мнению, согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, увольнение художественного руководителя театра по указанным основаниям невозможно, поскольку он не является государственным или муниципальным служащим. Ответчики также напомнили, что в 2023 году прокуратура Ленинского района была удовлетворена мерами реагирования министерства, выразившимися в вынесении замечания художественному руководителю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что первоначальный иск прокуратуры поступил в суд 9 июля. Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 11 ноября.
