Стало известно, какую пенсию получает Алла Пугачева

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева получает пенсию не менее 67 тысяч рублей. Информация об этом появилась в СМИ.
«Таким образом, народная артистка СССР Алла Пугачева получает минимум 67 тысяч рублей — это размер пенсии артистки», — пишет КП. По данным издания, у 76-летней певицы есть надбавки за орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также за звания народного и заслуженного артиста РФ. Пенсию Пугачева получает на банковскую карту. На Родине у артистки есть доверенное лицо. По данным издания, переводы с карты Пугачевой идут на погашение платежей за ее квартиру, налоги, решение бытовых вопросов.
В пятницу, 27 июня, стало известно, что российская певица Алла Пугачева решила не продавать свой особняк в подмосковной деревне Грязь, а сдавать его в аренду за 700 тысяч рублей в месяц. Дом продолжает пустовать после отъезда артистки с мужем юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) из страны и все чаще становится предметом обсуждений и слухов.
Ранее Пугачева приезжала в страну, чтобы попросить разрешения вернуться ее мужу, шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом в России иноагентом). Сейчас Галкин* избавляется от имущества в России. Так, цена Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал ему с 2003 года, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. При этом красивые госномера, которые числились на элитном авто, стоили 7 миллионов рублей.
*Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента
