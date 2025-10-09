Номера проданной люксовой машины Галкина* стоили дороже самого автомобиля

На элитном автомобиле Bentley Arnage Максима Галкина (признан Минюстом в России иноагентом) числились красивые госномера, которые стоили вдвое дороже машины. Об этом сообщили СМИ.
«На редком Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал иноагенту Максиму Галкину*, числились красивые госномера стоимостью в семь миллионов рублей», — сообщили РИА Новости. Элитной машиной Галкин* владел с 2003 года. Ее цена варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.
Юморист может лишиться прав на товарный знак своего имени после ликвидации ИП, что откроет возможность регистрации бренда третьими лицами, заявление будет рассматривать Роспатент. Параллельно с утратой активов в России, зарубежная карьера юмориста развивается неудачно — концерты в США проходят при низкой заполняемости залов, а запрет на съемку выступлений, по мнению экспертов, связан с попытками оспорить статус иностранного агента. Когда из артистов ранее хотели лишить права на свое имя — в материале URA.RU.
*Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента
