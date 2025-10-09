Пугачева приезжала в Россию просить для Галкина* разрешение вернуться

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева приезжала в страну, чтобы попросить разрешения вернуться ее мужу, шоумену Максиму Галкину (признан Минюстом в России иноагентом). Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. „А что он такого сказал? — говорила она в кабинетах. — Ничего такого в принципе“, — в эфире „Радио Комсомольская правда“.
Пригожин назвал Галкина* и Пугачеву умными, хитрыми и циничными» людьми, которые ничего не делают просто так. Также он подчеркнул, что за свои выступления артисты всегда получали деньги.
Сейчас Галкин* избавляется от имущества в России. Так, цена Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал ему с 2003 года, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. При этом красивые госномера, которые числились на элитном авто, стоили 7 миллионов рублей.
*Галкин включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента
