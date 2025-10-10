Меланья Трамп рассказала о личной переписке с Путиным

Первая леди США Меланья Трамп получила ответ от президента России Владимира Путина на свое письмо с просьбой защитить украинских детей. Об этом сама Трамп сказала во время выступления в Белом доме.
«Президент Путин получил мое письмо... Он письменно на него ответил, продемонстрировав желание взаимодействовать со мной лично по вопросу украинских детей, проживающих в России», — сказала Меланья Трамп на выступлении, трансляция которого ведется на телеканале Fox News.
Письмо жены президент США Дональд Трамп передал Путину во время встречи на Аляске 15 августа. В нем она подчеркнула важность международного сотрудничества для защиты будущего подрастающего поколения и призвала Путина защищать «детские мечты».
