Кризис нефтегазовой промышленности в ЯНАО в 1991 году: что обещал нефтяникам Ельцин

Последняя для страны 13-я пятилетка, которая так и не наступила, для Ямала и его жителей стала особенно сложной. Вся Тюменская область оказалась перед перспективой обмена богатейших природных ресурсов на продукты народного потребления. О нефтегазовом кризисе и развитии промышленности ЯНАО в начале 90-х годов XX века — читайте в материале URA.RU.
Социально-экономическую обстановку на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО накануне приезда Бориса Ельцина в 1991 году тщательно изучала группа экспертов. В их числе были представители Совета министров РСФСР, специалисты министерств и ведомств, во главе с народным депутатом РСФСР Леонидом Иванченко, которого журналисты прозвали «ортодоксальным коммунистом» за его активную критику планового хозяйства.
Отчет группы о поездке в Тюмень ХМАО и ЯНАО Борис Ельцин взял с собой в поездку. На документах сохранились пометки, предположительно сделанные его рукой. Одно из предложений в этом многостраничном тексте было подчеркнуто нарочито жирно:
«По оценке специалистов, при сложившихся тенденциях добыча нефти в 1991 году будет на 30-40 млн тонн ниже госзаказа, и, вероятно, в 1993-1994 годах страна начнет закупать нефть за рубежом», – сообщали аналитики.
При этом, уже в 80-е годы прошлого века, в так называемый период «развитого социализма», Тюмень и ее обширные территории играли огромную роль в экономике страны. В ХМАО и ЯНАО было сосредоточено около трех четвертей частей общесоюзных разведанных запасов нефти и 82% газа.
К началу 13-й, так не состоявшейся, пятилетки на территории области уже открыли 350 нефтяных и газоконденсатных месторождений с первоначальными запасами жидких углеводородов в 23 млрд тонн. Но добывать их становилось все труднее, что вызывало почти паническую реакцию со стороны центральных властей, понимавших, что только за счет нефти и газа можно вытянуть огромную страну из тяжелейшего экономического кризиса.
Как страна едва не осталась без нефти и газа
Добыча нефти ежегодно снижалась. «Против достигнутого в 1987 — 1988 годах максимального уровня добычи — 624 млн т, в 1989 году она снизилась на 17 млн тонн, в 1990-м — 36,6 млн т, а в нынешнем, 1991-м, по всей видимости, — на 50 млн тонн», — отмечали аналитики. Страна, привыкшая жить за счет экспорта в западные страны дешевых углеводородов (в страны «Восточного блока» они продавались значительно дороже), к началу 90-х годов утрачивала возможность покупать за рубежом передовые технологии и продукты питания.
Проблемы освоения недр были вполне предсказуемы, но на это мало кто обращал внимание, до тех пор, пока стоимость нефти после изобилия 1987-1988 годов, не начала резко снижаться на мировом рынке. Стало понятно, что страна сильно отстает от технологий капстран, не жалевших инвестиций в промышленность.
Запасы на старых высокопродуктивных месторождениях (Самотлорское, Мамонтовское, Федоровское) постепенно истощались. Глубина залежей менялась, для их добычи необходимы другие, более затратные технологии. А новые, тогда уже разведанные Заполярное, Ямсовейское, Песцовое и Губкинское месторождения, были удалены от освоенных промышленных центров. Низкая оптовая цена — 60 рублей за тонну нефти — не позволяла финансировать капитальное строительство и текущие затраты для поддержания достигнутого уровня добычи, а также осваивать новые залежи.
Технологии разработки месторождений были нацелены в СССР на получение больших объемов при минимальных вложениях. Это дешево и эффективно первые десятки лет, особенно если супердоходы от продажи углеводородов вкладываются в модернизацию промышленности. Но этого не происходило. «Нефть и газ поступали с Арктики безвозмездно, а взамен округа и Тюмень почти ничего не получали», — отмечал в своем докладе председатель облсовета Юрий Шафраник.
Мясо и масло в обмен на нефтедоллары
Кризис в промышленности сказался и на уровне жизни населения РСФСР, в том числе ХМАО и ЯНАО. Насколько сложной была обстановка с продовольствием, говорит следующая рекомендация группы экспертов: Министерство торговли РСФСР распорядилось обеспечить Тюменскую область дополнительными поставками макарон и сахара, так как край не мог самостоятельно организовать поставки.
Поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах области падало. В 1990 году оно сократилось на 47 тысяч голов (то есть на 7%). В ЯНАО при относительном росте поголовья скота производство мяса упало на 51%, колбасы — на 46%.
По данным Роскомстата, на фоне дефицита товаров начался рост цен на основные продукты питания. Особенно ощутили это те, кто отоваривался на рынках, где можно было купить продукцию местных колхозов. Будущие фермеры активно злоупотребляли спекуляциями.
В магазинах Тюменской области цены тоже были выше, чем в среднем по стране. «Реализация на душу населения полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и мучных изделий достигла в городах области 48 рублей против среднереспубликанского уровня — 30 рублей, из них только кондитерских и мучных изделий — 25 рублей (РСФСР — 18 рублей)», — отмечалось в докладах местных властей. Общепиту крайне не хватало также котлет и пельменей — задание на 1990 год выполнено всего на 15%.
Руководство Тюменской области считало, что продовольственный кризис можно решить только с помощью нефтедолларов. На закупку мяса, масла и молока предлагалось направить валюту, вырученную за продажу нефти и газа. Областная власть неоднократно обращалась в центральные органы с просьбами пересмотреть цены на углеводороды для капиталистических стран.
Тюмень хотела квот и лицензий на самостоятельную реализацию нефти и газа, а Ямал жаждал суверенитета, чтобы обрести экономическую самостоятельность. Но тяга регионов РСФСР к независимости рассматривалась центральной властью скорее как блажь. Отмечалось также, что это может привести к ослаблению «единого народнохозяйственного комплекса области», к большим экономическим потерям.
Мечты нефтяников и реальность
Если Ямал де-факто не мог стать республикой со всеми вытекающими социальными и экономическими последствиями (формально это право было получено округом 16 октября 1990 года), то территорию хотя бы можно было наделить таким статусом, который позволил бы улучшить жизнь населения. В документах Бориса Ельцина жирным отмечены слова «расширение экономической самостоятельности Тюменской области», «привлечение иностранных инвесторов», «введение платежей за использование природных ресурсов», «компенсация ущерба окружающей среде».
Группа экспертов поддержала идею нефтегазодобывающих предприятий о продаже углеводородов, хотя бы частично, по договорным оптовым ценам, близким по уровню к мировым. Объективно все понимали, что это помогло бы обеспечить самофинансирование производства. Тюменскому облисполкому даже считали возможным дать рычаги для управления внешнеэкономической деятельностью.
Приехав в ХМАО, лидер РСФСР пообещал исполнить главные мечты нефтяников. Местная пресса писала, что Ельцин открыто заявил о необходимости пересмотреть политику государственной поддержки нефтегазодобывающей отрасли. Пообещал оставить области 30 процентов добываемой нефти, но в реальности началась приватизация государственной собственности, формирование первых акционерных обществ, которые поставили сбыт нефти и газа на рельсы рыночной экономики.
В настоящее время на Ямале разведаны большие запасы углеводородов. По оценке губернатора округа Дмитрия Артюхова, регион способен обеспечивать данными запасами всю страну еще много лет. Экспорт СПГ с полуострова составляет не более четверти того, что дает газовая промышленность на Ямале.
«Всегда 75% уходило на собственное потребление. Мы северная страна. Наши города должны быть теплыми. Заводы должны работать, а электростанции — давать энергию», — рассказывал Артюхов корреспонденту URA.RU в сентябре 2024 года.
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