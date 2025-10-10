Путин считает, что Трамп не поставит Украине «Томагавки»

Президент Владимир Путин полагает, что американский лидер Дональд Трамп не станет поставлять дальнобойные ракеты “Томагавк” Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
“Слова Зеленского — понты, не имеющие отношения к реальности и политике. <...> Ситуация сейчас такова, что Трамп колеблется в вопросе “Томагавков”. Москва хочет, чтобы он и дальше продолжал раздумывать, а еще лучше — отказался поставлять эти ракеты. В словах Путина отражается российский прогноз развития событий — на Украине не будет “Томагавков””, — сказал аналитик.
По итогам визита в Душанбе Путин 10 октября провел пресс-конференцию. Он назвал слова Зеленского о “Томагавках” “понтажом”. Президент России заявил, что наш ответ — усиление системы ПВО.
