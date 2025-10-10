Зачем Путин анонсировал новое оружие

Президент Владимир Путин анонсировал новое оружие, чтобы вразумить Европу, мешающую закончить конфликт на Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Страны Европы не пришли в себя, они лишь поднимают ставки в противостоянии, готовы пойти на очередное обострение. <...> Путин послал этот сигнал, чтобы Европа образумилась, откатила назад и перестала поддерживать Зеленского в его мечтах о том, что ВСУ когда-то получат „вундерваффе“ („чудо-оружие“, — Прим. ред.), которое резко изменит траекторию конфликта», — сказал аналитик.
По его словам, у России есть современное оружия из разряда «Орешника», «Авангарда», «Посейдона» или «Буревестника». Сейчас самое время показать новые образцы, добавил он.
По итогам визита в Душанбе Путин 10 октября провел пресс-конференцию. Он анонсировал появление у России нового оружия, но не привел подробностей.
