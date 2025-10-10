Анонс нового оружия, эмоциональный кризис с Азербайджаном: главные заявления Путина в Душанбе

Президент России Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе. На месте работает корреспондент URA.RU.
Российский глава сделал множество громких заявлений, включая анонс нового отечественного оружия. Главное с выступления президента — в материале URA.RU.
Эмоциональный кризис
Отношения РФ и Азербайджана переживали эмоциональный кризис, признался Владимир Путин. Страны столкнулись с тяжелым событием — крушением самолета AZAL. «Это был кризис эмоций. Мы столкнулись с очень тяжелым событием — гибелью самолета и пассажиров. Нам нужно было время, чтобы разобраться, найти черные ящики, расшифровать, сопоставить, проверить сведения».
Президент высказался и про отношения с другими странами СНГ. Так, Путин заявил, что Россия заинтересована в рабочей силе, однако необходимо, чтобы приезжие соблюдали российские законы. При этом глава РФ назвал Таджикистан ключевым партнером на рубежах СНГ. Также он объяснил, что отсутствие общей границы между Россией и Таджикистаном не снижает значимости двухсторонних отношений.
Президент отметил, что в связи с этим предпринимаются совместные меры по обеспечению безопасности. Это включает в себя присутствие российских пограничников и военной базы РФ на территории страны, а также активное сотрудничество с коллегами в этой области.
«Понтаж» Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского в отношении ударов по РФ ракетами Tomahawk являются «понтажом», заявил Путин. При этом президент заявил, что Россия предпримет шаги по усилению обороны в ответ на потенциальную передачу Киеву этих ракет. «Наш ответ — это усиление системы ПВО»,— уточнил он. Кроме того, Путин заявил, что Россия готовит новое оружие. Он пообещал, что информация о нем появится позже.
СНГ не утрачивает своего значения
Помимо этого, президент отметил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) сохраняет значимость и особую роль организации в гуманитарной сфере. Ему следует сохранить возможность конкурировать с времен существования СССР.
«СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного», — сказал Владимир Путин. Президент подчеркнул исключительную важность сохранения конкурентных преимуществ, сложившихся в период существования СССР.
День рождения Путина и лучший подарок
Глава государства отпраздновал свой день рождения в окружении военных из-за того, что они сегодня защищают основы современного российского государства и решают задачи судьбоносного характера. Об этом поделился путин во время разговора с журналистами в Душанбе.
Также президент отметил, что вместе с военнослужащими посетил собор Петропавловской крепости и возложили цветы к Усыпальнице Петра Первого. По его словам, именно он заложил базовые основы современного российского государства.
Самым ценным для Путина подарком стали иконы военнослужащих, которые находились с ними во время боевых действий. По его словам, на некоторых находились следы от пуль.
«Два подарка имеют особую ценность. Один из командующих передал две иконы, которые были с военными, на них остались следы от пуль», — поделился президент.
Встреча с Трампом и Нобелевская премия
Владимир Путин сообщил, что не все вопросы, обсуждавшиеся на саммите с президентом США Дональдом Трампом, были преданы огласке. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистами.
Президент отметил, что направление, достигнутое во время встречи, было описано в общих чертах. Помимо этого, Путин с Трампом договорились подумать над сложными вопросами на базе этой дискуссии.
Президент РФ указал на то, что авторитет Нобелевской премии полностью утрачен. Это, в том числе, связано с тем, что президент США Дональд Трамп не получил награду, несмотря на то, что он делает много для решения многолетних кризисов.
«Не мне решать, кому присуждать Нобелевку. Были случаи, когда присуждали людям, которые ничего не сделали для мира. Разве так работают? Авторитет Нобелевки утрачен», — заявил президент.
Президент перенес Российско-арабский саммит
Инициатива о переносе Российско-арабского саммита с 15 октября исходила от самого Путина. Сделал он это по причине действующего конфликта на Ближнем востоке. Президент не хочет мешать процессу его урегулирования.
«Мы перенесли встречу РФ-ЛАГ (Лига арабских государств, — прим. URA.RU), это была моя инициатива. Я не хочу мешать процессу, который сейчас наладился по инициативе на Ближнем Востоке», — заявил Путин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.