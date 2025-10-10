В украинском городе не подадут отопление из-за дефицита газа

Мэр Садовой: ближайшие несколько недель во Львове не будет подано отопление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ближайшие несколько недель не будет передано отопление из-за ситуации в стране, заявил Садовой
Ближайшие несколько недель не будет передано отопление из-за ситуации в стране, заявил Садовой Фото:

Отопительный сезон в украинском городе Львов не начнется в ближайшие несколько недель. Причиной стал дефицит газа в стране. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.

«У нас на октябрь месяц лимит газа — 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет», — поделился мэр города в telegram-канале. По словам главы города, отопление не будет подано в течение нескольких недель. Также он сослался на ситуацию в стране в целом.

Ранее сообщалось о том, что украинские власти планируют увеличить импорт газа, обосновав проблему его добычи из-за повреждений. Об этом сообщал первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов. Помимо этого, глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что Европа испытывает проблемы с газом. По его словам, они еще хуже, чем в прошлом году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отопительный сезон в украинском городе Львов не начнется в ближайшие несколько недель. Причиной стал дефицит газа в стране. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой. «У нас на октябрь месяц лимит газа — 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет», — поделился мэр города в telegram-канале. По словам главы города, отопление не будет подано в течение нескольких недель. Также он сослался на ситуацию в стране в целом. Ранее сообщалось о том, что украинские власти планируют увеличить импорт газа, обосновав проблему его добычи из-за повреждений. Об этом сообщал первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов. Помимо этого, глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что Европа испытывает проблемы с газом. По его словам, они еще хуже, чем в прошлом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...