В украинском городе не подадут отопление из-за дефицита газа

Отопительный сезон в украинском городе Львов не начнется в ближайшие несколько недель. Причиной стал дефицит газа в стране. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой.
«У нас на октябрь месяц лимит газа — 8 миллионов метров кубических. Для того, чтобы полноценно пройти отопительный период в октябре, нужно еще 10 миллионов. Их нет», — поделился мэр города в telegram-канале. По словам главы города, отопление не будет подано в течение нескольких недель. Также он сослался на ситуацию в стране в целом.
Ранее сообщалось о том, что украинские власти планируют увеличить импорт газа, обосновав проблему его добычи из-за повреждений. Об этом сообщал первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов. Помимо этого, глава Газпрома Алексей Миллер отмечал, что Европа испытывает проблемы с газом. По его словам, они еще хуже, чем в прошлом году.
