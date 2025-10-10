Вдова экс-директора фирмы Дубровских в Магнитогорске вернула себе 84 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области снял арест с имущества Татьяны Тулуповой, которая является вдовой экс-директора семейной фирмы бывшего губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник». Как следует из материалов суда, ограничения отменены на активы общей стоимостью 84,864 млн рублей.
«Ходатайство об отмене обеспечительных мер удовлетворить. Отменить арест на имущество, принадлежащее Татьяне Тулуповой в пределах общей стоимости 84,864 млн рублей, но не более стоимости наследственной массы умершего Виктора Тулупова», — отметил арбитраж в определении, которым располагает URA.RU.
Дочь Дубровского Анна в декабре 2021 года пыталась привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» самого Тулупова, Алексея Павлюка и Наталью Сипкину. Конкурсный управляющий фирмы Елена Соломка попыталась добавить к этому перечню Юрия Анциферова. Производство приостановили после смерти в феврале 2023 года Тулупова, а когда его вдова вступила в наследство, процесс возобновился. Через год после кончины Дубровская добилась ареста имущества.
Июнь 2025 года стал определяющим для участников спора. Суд отказал в привлечении к ответственности самой Тулуповой, ее дочери Юлии, Сипкиной, Надежды Романовой и Анциферова. Требования в отношении Павлюка выведено в отдельное производство. Его предметом стало привлечение к субсидиарной ответственности и о взыскание убытков с Дубровского, его сына Александра и Натальи Салеевой.
Поскольку удовлетворить претензии суд отказался, Тулупова обратилась в сентябре с заявлением, в котором попросила снять арест. Судья Вячеслав Бушуев пошел навстречу вдове и обеспечительные меры отменил.
ПО «Монтажник» признан банкротом в 2020 году. Инициатором дела выступило ООО «Символ Бетон», которому предприятие задолжало свыше 30 млн рублей. Предприятие получило подряд при строительстве конгресс-холла в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. До конца стройка доведена не была, а компания попала в поле зрения силовиков.
Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются. Если они захотят сообщить свою позицию, она будет опубликована.
