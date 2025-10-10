Германия, Франция и Британия объединились для захвата активов России

Великобритания, Франция и Германия ведут совместную работу по вопросу возможной экспроприации суверенных активов Российской Федерации. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера, распространив официальное заявление по итогам телефонного разговора главы британского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«<...> все три страны едины в своем желании добиться прогресса по полноценному использованию замороженных российских суверенных активов для прекращения войны и обеспечения справедливого и длительного мира на Украине», — говорится в заявлении. Его цитирует ТАСС.
Дополнительно в канцелярии сообщили о намерении усилить санкционное давление на Россию. Макрон, Мерц и Стармер договорились о введении новых ограничительных мер в ближайшие недели, чтобы усилить экономическое и политическое давление на Москву. В документе отмечается, что в предстоящие дни и недели новые санкции будут направлены на дальнейшее ограничение российских возможностей финансировать военные действия.
Вопрос о конфискации российских активов обсуждается в Европе с 2022 года, однако Еврокомиссия до сих пор не смогла выработать единую стратегию из-за опасений нарушить международное право и вызвать экономические последствия для евро. Ранее против изъятия средств выступали Франция, Бельгия и Швейцария, а большая часть активов хранится в Euroclear, который также настаивает на соблюдении законности. Москва неоднократно предупреждала о жестких ответных мерах в случае экспроприации.
