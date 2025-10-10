10 октября 2025

Премьером Франции назначен Себастьен Лекорню

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон выбрал новым премьер-министром Франции министра обороны Лекорню
Макрон выбрал новым премьер-министром Франции министра обороны Лекорню Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, который ранее проработал на посту премьера страны около месяца, но подал в отставку. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

«Макрон вновь назначил Лекорну премьер-министром. Лекорню предстоит предложить состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте», — сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

Лекорню ранее ушел в отставку с поста премьер-министра Франции. Он направил заявление президенту Макрону, который его удовлетворил. Он был назначен на эту должность всего месяц назад.

С 2022 года Лекорню занимал должность министра обороны Франции, в настоящее время ему 39 лет. За последние восемь лет он работал в правительственных структурах под руководством таких премьер-министров, как Эдуар Филипп (первый глава правительства при президенте Макроне), Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье и Франсуа Байру. Помимо поста министра обороны, Лекорню занимал должности министра по делам заморских территорий, министра, курировавшего вопросы местного самоуправления, а также секретаря при министре комплексных экологических преобразований.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, который ранее проработал на посту премьера страны около месяца, но подал в отставку. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. «Макрон вновь назначил Лекорну премьер-министром. Лекорню предстоит предложить состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте», — сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. Лекорню ранее ушел в отставку с поста премьер-министра Франции. Он направил заявление президенту Макрону, который его удовлетворил. Он был назначен на эту должность всего месяц назад. С 2022 года Лекорню занимал должность министра обороны Франции, в настоящее время ему 39 лет. За последние восемь лет он работал в правительственных структурах под руководством таких премьер-министров, как Эдуар Филипп (первый глава правительства при президенте Макроне), Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье и Франсуа Байру. Помимо поста министра обороны, Лекорню занимал должности министра по делам заморских территорий, министра, курировавшего вопросы местного самоуправления, а также секретаря при министре комплексных экологических преобразований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...