Премьером Франции назначен Себастьен Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, который ранее проработал на посту премьера страны около месяца, но подал в отставку. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
«Макрон вновь назначил Лекорну премьер-министром. Лекорню предстоит предложить состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте», — сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
Лекорню ранее ушел в отставку с поста премьер-министра Франции. Он направил заявление президенту Макрону, который его удовлетворил. Он был назначен на эту должность всего месяц назад.
С 2022 года Лекорню занимал должность министра обороны Франции, в настоящее время ему 39 лет. За последние восемь лет он работал в правительственных структурах под руководством таких премьер-министров, как Эдуар Филипп (первый глава правительства при президенте Макроне), Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье и Франсуа Байру. Помимо поста министра обороны, Лекорню занимал должности министра по делам заморских территорий, министра, курировавшего вопросы местного самоуправления, а также секретаря при министре комплексных экологических преобразований.
