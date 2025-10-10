На трассе «Березники — Пермь» появится придорожный глэмпинг

В Пермском крае на трассе «Березники — Пермь» будет построен новый придорожный глэмпинг «Шелест». Проект одержал победу на краевом отборе в Минтуризме и получил грантовую поддержку в размере более 11 мле рублей. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.
«Развиваем внутренний туризм. Подготовлен проект по созданию придорожного сервиса „Шелест“ недалеко от автомобильной трассы „Березники-Пермь“. Рад, что наши предприниматели развивают бизнес в городах», — отметил Казаченко в своем telegram-канале. Проект был одобрен на краевом отборе в Министерстве туризма.
Создание придорожного комплекса «Шелест» предполагает строительство пункта общественного питания, модульной гостиницы и глэмпингов, рассчитанных на 28 мест. Инвестор приступил к подготовке строительной площадки.
Ранее в Пермском крае также получали поддержку проекты, связанные с развитием туристической и транспортной инфраструктуры. Так, проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, также получил положительное заключение экспертизы.
