10 октября 2025

На трассе «Березники — Пермь» появится придорожный глэмпинг

Проект одержал победу на краевом отборе в Минтуризме
Проект одержал победу на краевом отборе в Минтуризме

В Пермском крае на трассе «Березники — Пермь» будет построен новый придорожный глэмпинг «Шелест». Проект одержал победу на краевом отборе в Минтуризме и получил грантовую поддержку в размере более 11 мле рублей. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

«Развиваем внутренний туризм. Подготовлен проект по созданию придорожного сервиса „Шелест“ недалеко от автомобильной трассы „Березники-Пермь“. Рад, что наши предприниматели развивают бизнес в городах», — отметил Казаченко в своем telegram-канале. Проект был одобрен на краевом отборе в Министерстве туризма.

Создание придорожного комплекса «Шелест» предполагает строительство пункта общественного питания, модульной гостиницы и глэмпингов, рассчитанных на 28 мест. Инвестор приступил к подготовке строительной площадки.

Ранее в Пермском крае также получали поддержку проекты, связанные с развитием туристической и транспортной инфраструктуры. Так, проект строительства дороги к горе Крестовой около Губахи, которая является популярным местом туристического отдыха в Прикамье, также получил положительное заключение экспертизы.

