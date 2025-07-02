Пермский край вошел в топ-5 регионов по туристическому потенциалу

Пермский край вошел в число лидеров по количеству выявленных объектов туристического интереса в рамках федерального проекта «Земля для туризма». Всего в регионе насчитали 67 перспективных локаций для развития отрасли, сообщается на сайте правительства РФ.
«В рамках проекта „Земля для туризма“ в Пермском крае выявили 67 объектов туристического интереса. Это третий результат среди всех регионов России — больше только в Вологодской (110) и Новосибирской (70) областях», — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и отметил, что проект помогает развивать внутренний туризм и вовлекать в оборот неиспользуемые земли.
Всего с 2021 года в стране нашли 1,4 тыс участков (30,3 тыс га) под туризм, включая территории в Прикамье. Данные доступны на платформе «Национальная система пространственных данных», где инвесторы могут выбрать землю и подать заявку на ее использование.
В Приволжском федеральном округе, куда входит Пермский край, уже выделено 349 участков (2,6 тыс га). Сейчас в 82 регионах реализуются проекты: от глэмпинг-отелей в Нижегородской области до горнолыжных комплексов на Урале. Власти рассчитывают, что аналогичные инициативы появятся и в Прикамье, учитывая его природный потенциал.
Проект «Земля для туризма» стартовал в 2021 году. В его рамках оперативные штабы (Росреестр, региональные власти и эксперты) анализируют территории, подходящие для создания туробъектов — от заповедников до инфраструктуры для активного отдыха.
Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье вошло в число 11 регионов РФ, которые стали участниками нового федерального проекта по развитию гастрономической индустрии «ПроЕДУ по России». По данным организаторов, которым выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ), выбор делали среди 70 субъектов страны.
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