Россию ждут аномальные зимы

На фоне потепления климата в России все еще возможны аномально холодные зимы с сильными морозами. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя распространившиеся в СМИ пугающие прогнозы.
«В принципе, делать какие-то выводы о том, что холодной зимы не может быть в ближайшие годы, — это неправильно», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Он пояснил, что в условиях глобального потепления сохраняется высокая вариабельность погоды. В качестве примера метеоролог привел два последних января: 2024 год в Москве был очень холодным, с морозами до -25 °C, а январь 2025 года оказался экстремально теплым.
Специалист также напомнил о явлении «ультраполярного вторжения», когда арктический антициклон зимой перемещается в умеренные широты и приносит с собой аномально холодную погоду. «Повторяемость этих процессов существенно уменьшилась за последние 30-40 лет, но может ли быть такое? Да, конечно, может», — добавил он.
Поводом для комментария Вильфанда стали сообщения некоторых СМИ о якобы сделанном главой «Газпрома» Алексеем Миллером прогнозе, предрекающем по всей России морозы ниже -25 °C. Однако другой синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже опроверг вероятность таких экстремальных холодов, отметив, что в Москве, например, она не превышает 14%.
Ранее Роман Вильфанд уже предупреждал о ночных заморозках на европейской территории России, когда температура в ряде регионов ЦФО, Поволжья и на юге страны опускалась до -5 градусов. Тогда синоптики отмечали, что около 30% территории России покрыто снегом, а в северной части Якутии холода были на 5–10 градусов ниже климатической нормы.
