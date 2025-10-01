Вильфанд: почти на всей европейской части РФ прогнозируются ночные заморозки

Россиянам спрогнозировали ночные заморозки
Россиянам спрогнозировали ночные заморозки

Ночные заморозки будут заметны на практически на всей европейской территории страны. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни температура воздуха в ряде регионов ЦФО, Поволжья и на юге России опустится до минус пяти градусов.

«В ближайшие дни практически на всей европейской территории России прогнозируются заморозки — до -5 градусов в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, до -4 — в Московской области. Заморозки и на юге ЦФО — в Тамбовской, Воронежской, Курской областях», — пояснил метеоролог. Цитата по РИА «Новости».

Вильфанд уточнил, что небольшие заморозки ночью — до -2 градусов — вероятны также в Астраханской и Волгоградской областях и Калмыкии. В Татарстане, Башкирии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Свердловской областях столбики термометров могут опуститься от -2 до -5 градусов. Синоптик отметил, что наиболее суровые холода ожидаются в Якутии: в северной части республики температура будет на 5–10 градусов ниже климатической нормы и достигнет от -19 от -21 градуса.

По словам синоптиков, около 30% территории России покрыто снегом, и в ближайшие дни он не растает из-за сохраняющейся холодной погоды. Первый снег выпал в Пермском Крае, Челябинской области, Свердловской области

Похолодание прогнозируют и для Москвы. В российской столице октябрь погоды конца сентября. Температура воздухa будет колебаться от 12 до 16 градусов днем, ночные минимумы достигнут до 10 градусов, передает «Царьград». 

