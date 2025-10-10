В Екатеринбурге 10 октября состоялся концерт «СмешBand». Команда громко отметила свое 10-летие в «МТС Live Холл». Кадрами с выступления с URA.RU поделились читатели.
Треки исполнили композиторы знаменитого мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев, а также актеры дубляжа. Екатеринбуржцы охотно подпевали всем известным трекам «От винта», «Баламут и обормот», «Мы не смеемся» и другим.
Группа появилась в 2015 году, инициаторами создания стали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.
Группа «СмешBand» покорила сердца горожан на последней «Ночи музыки». В парке Маяковского в Екатеринбурге выстроились огромные очереди.
