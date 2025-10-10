10 октября 2025

Концерт смешариков отгремел в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа «СмешBand» исполнила всеми любимые и популярные треки
Группа «СмешBand» исполнила всеми любимые и популярные треки Фото:

В Екатеринбурге 10 октября состоялся концерт «СмешBand». Команда громко отметила свое 10-летие в «МТС Live Холл». Кадрами с выступления с URA.RU поделились читатели.

Треки исполнили композиторы знаменитого мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев, а также актеры дубляжа. Екатеринбуржцы охотно подпевали всем известным трекам «От винта», «Баламут и обормот», «Мы не смеемся» и другим.

Группа появилась в 2015 году, инициаторами создания стали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.

Группа «СмешBand» покорила сердца горожан на последней «Ночи музыки». В парке Маяковского в Екатеринбурге выстроились огромные очереди.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 10 октября состоялся концерт «СмешBand». Команда громко отметила свое 10-летие в «МТС Live Холл». Кадрами с выступления с URA.RU поделились читатели. Треки исполнили композиторы знаменитого мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев, а также актеры дубляжа. Екатеринбуржцы охотно подпевали всем известным трекам «От винта», «Баламут и обормот», «Мы не смеемся» и другим. Группа появилась в 2015 году, инициаторами создания стали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп. Группа «СмешBand» покорила сердца горожан на последней «Ночи музыки». В парке Маяковского в Екатеринбурге выстроились огромные очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...