Оператор пермского полигона в Софронах сменит руководителя

В муниципальном бюджетном учреждении «Полигон», управляющем мусорным полигоном в Софронах, меняется руководитель. Организацию возглавит Степан Микаберидзе, ранее занимавший должность генерального директора АО «Пермский региональный оператор ТКО».
«Руководителем организации станет Степан Микаберидзе. До июля этого года он занимал пост генерального директора АО „Пермский региональный оператор ТКО“», — отмечает «Звезда» со ссылкой на свои источники.
МБУ «Полигон» было создано в результате реорганизации одноименного предприятия в 2023 году. Тогда учреждение получило дополнительные полномочия: теперь организация отвечает за снос аварийного жилья в Софронах.
Ранее функции по управлению МБУ «Полигон» и координации мусорной отрасли в Перми выполнял Артем Балахнин, а вопросы экологии курировал заместитель главы города Алексей Синев. В 2023 году учреждение было реорганизовано и получило дополнительные полномочия по сносу аварийного жилья. Власти города также рассматривали возможность передачи задач по обращению с отходами и управлению «Полигоном» заместителю главы администрации Дмитрию Галиханову.
