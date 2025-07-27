27 июля 2025

С топ-менеджером пермского мусорного оператора не продлили контракт

В Пермском крае сменился директор краевого регоператора по обращению с ТКО
© Служба новостей «URA.RU»
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Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Владислав Степин
Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Владислав Степин Фото:

Контракт с генеральным директором АО «Пермский региональный оператор ТКО» Степаном Микаберидзе был прекращен. Причина — окончание срока действия трудового договора. Срок соглашения, подписанного на четыре года, истек 26 июля.

«Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Владислав Степин, занимающий должность заместителя директора по стратегическому развитию. Данное назначение носит временный характер. В настоящее время министерство ЖКХ Пермского края рассматривает кандидатуры на пост нового руководителя регионального оператора по обращению с ТКО», — сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на источники. 

Степан Микаберидзе родился в Тбилиси 22 марта 1980 года. Переехал в Пермь в возрасте 6 лет, является выпускником гимназии № 17, которую закончил с серебряной медалью. В 2001 году окончил механико-математический факультет Пермского государственного университета имени Горького (ПГНИУ).

После окончания вуза занимался предпринимательской деятельностью, являлся поверенным Российского фонда федерального имущества. До назначения директором ПКГУП «Теплоэнерго» работал заместителем директора по эксплуатации спортивных сооружений в Центре спортивной подготовки Пермского края. Затем с 2021 года возглавлял краевую компанию.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

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Контракт с генеральным директором АО «Пермский региональный оператор ТКО» Степаном Микаберидзе был прекращен. Причина — окончание срока действия трудового договора. Срок соглашения, подписанного на четыре года, истек 26 июля. «Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Владислав Степин, занимающий должность заместителя директора по стратегическому развитию. Данное назначение носит временный характер. В настоящее время министерство ЖКХ Пермского края рассматривает кандидатуры на пост нового руководителя регионального оператора по обращению с ТКО», — сообщает краевая газета «Звезда» со ссылкой на источники.  Степан Микаберидзе родился в Тбилиси 22 марта 1980 года. Переехал в Пермь в возрасте 6 лет, является выпускником гимназии № 17, которую закончил с серебряной медалью. В 2001 году окончил механико-математический факультет Пермского государственного университета имени Горького (ПГНИУ). После окончания вуза занимался предпринимательской деятельностью, являлся поверенным Российского фонда федерального имущества. До назначения директором ПКГУП «Теплоэнерго» работал заместителем директора по эксплуатации спортивных сооружений в Центре спортивной подготовки Пермского края. Затем с 2021 года возглавлял краевую компанию. АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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