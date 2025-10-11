Генсек Беларра: Нобелевскую премию мира сейчас дают военным преступникам

В Испании руководитель партии левого толка заявила, что Нобелевскую премию стали давать военным преступникам. Об этом генсек партии Podemos Ионе Беларра рассказала в соцсети.

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — написала Беларра. Она добавила, что уровень доверия к международным институтам снижается.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира, оппозиционный политик Венесуэлы Мария Корина Мачадо посвятила свою награду «страдающему народу Венесуэлы» и американскому президенту Дональду Трампу. Президент США поздравил венесуэльскую оппозиционерку с присуждением Нобелевской премии во время телефонного звонка, сообщили источники Bloomberg. Нобелевскую премию мира Мачадо присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии составляет 11 млн шведских крон ($1,17 млн). В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации.

