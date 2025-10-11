Еще в одном аэропорту ввели ограничения

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на полеты
Еще в одном аэропорту Башкирии ввели ограничения на полеты
Еще в одном аэропорту Башкирии ввели ограничения на полеты

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов, следует из сообщения Росавиации.

«Аэропорт УФА. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», —передает с своем telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко

Ограничения действуют с 11 октября. Точные сроки их действия и причины введения в официальном сообщении не уточняются.

Ранее в тот же день аналогичные ограничения были введены в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Казани, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Информация о всех ограничениях была опубликована в telegram-канале федерального агентства воздушного транспорта.

Введение временных ограничений — стандартная практика для обеспечения безопасности полетов. Ограничения могут быть связаны с неблагоприятными погодными условиями, проведением учений или техническими работами.

