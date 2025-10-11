В шести районах Ростовской области замечены дроны ВСУ

В Ростовской области силы ПВО уничтожили вражеские дроны над шестью районами
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Силы ПВО России отразили массированную атаку на шесть районов Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили ночью массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районе», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что обломков дронов на земле не обнаружено.
Слюсарь подчеркнул, что пострадавших нет. Подразделения ПВО продолжают дежурить в усиленном режиме.
