Перевал Дятлова: что произошло, кто выжил и как добраться до загадочного маршрута

Перевал Дятлова — загадочное место на севере Свердловской области, где при странных обстоятельствах погибла группа из девяти туристов. Теории о трагедии обсуждаются до сих пор, а расследование страшной гибели молодых людей все еще не завершено. Что случилось на злополучном перевале, как погибла группа Дятлова и как пройти тем же маршрутом — в материале URA.RU.
Перевал Дятлова: что известно?
Перевал Дятлова — это место, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов и выпускников Уральского политехнического института, отправившихся в поход с целью восхождения на вершину. Экспедиция проходила под руководством Игоря Дятлова, их однокурсника, по маршруту, пролегавшему между горами Холат-Сяхыл и вершиной с отметкой 908.
Поисковые работы пропавших участников похода продолжались несколько недель. В ходе расследования было выявлено множество неясных деталей, что привело к появлению вокруг трагедии различных мистических и фантастических версий. Гибель участников злополучной экспедиции покрыта тайной до сих пор.
Как погибла группа Дятлова
Маршрут высшей категории сложности предусматривал переход около 350 км и восхождения на горы Отортен и Ойка-Чакур. Все участники были опытными туристами, хорошо экипированы и подготовлены.
31 января 1959-го группа вышла к горе Холатчахль. Из-за сильного ветра подъем отложили и заночевали на склоне, установив палатку в 300 метрах от вершины. После этого дневники участников обрываются.
12 февраля группа должна была сообщить о завершении маршрута, но телеграмма не пришла. Тревогу забили лишь 20 февраля. К операции подключились альпинисты, военные, геологи и жители-манси.
25 февраля поисковики нашли палатку — разрезанную изнутри, с обувью и вещами туристов. Следы вели вниз по склону: семеро шли босиком, один — в валенках.
Под кедром в полутора километрах от палатки нашли первых погибших — Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Они были раздеты и лежали у потухшего костра. Выше по склону обнаружили тела Игоря Дятлова, Зинаиды Колмогоровой и Рустема Слободина (у него зафиксирована черепно-мозговая травма).
Оставшихся четверых — Людмилу Дубинину, Николая Тибо-Бриньоля, Семена Золотарева и Александра Колеватова — нашли только в мае, когда сошел снег. Их тела лежали в ручье, с признаками тяжелых травм: у Дубининой не было языка и глаз, у Тибо-Бриньоля — вмятина в черепе. Некоторые вещи были сняты с ранее погибших.
Выжил из всей группы только Юрий Юдин. Он сошел с маршрута 28 января из-за болезни.
Версии гибели дятловцев
Причину гибели группы Дятлова так и не установили. Новое расследование в 2010 году показало, что туристов погубил сход снежной доски — небольшая лавина, которая обрушилась на палатку. Это объясняет разрез тента: через него можно выбраться за секунды, тогда как через вход — почти за минуту. Туристы спустились вниз искать укрытие. Двое умерли от переохлаждения, а отсутствие одежды, вероятно, связано с парадоксальным чувством жара при замерзании.
Однако версия лавины устраивает не всех. Родственники считают, что следствие игнорирует другие возможные причины. Среди альтернатив — нападение манси (но маршрут группы проходил вдали от священных мест), психогенные звуки низких частот, неудачные военные испытания и даже подозрительная роль Семена Золотарева, представившегося под чужим именем.
Среди версий также упоминаются нападение браконьеров-сотрудников МВД, испытание оружия, нападение беглых заключенных и банальная ссора между участниками группы. В дневниках упоминались светящиеся шары в небе — позже выяснилось, что это метеозонды. Говорили и об урагане, но климатологи подтвердили: в ту ночь ветра не было. В 2020 году Генпрокуратура официально признала причиной трагедии лавину.
Тайны гибели экспедиции Дятлова
Расследование трагедии все еще продолжается, ведь в этой истории встречается слишком много несостыковок и загадочных обстоятельств. Например, на палатке нашли несколько мелких разрезов, сделанных изнутри. Что заставило туристов бежать босиком в мороз — до сих пор загадка.
Вещи, деньги и ценности остались нетронутыми, а все пуговицы и карманы были расстёгнуты, будто кто-то что-то искал. Некоторые тела имели страшные травмы: у Людмилы Дубининой и Семена Золотарева — тяжелые внутренние повреждения, будто после удара огромной силы.
Как добраться до перевала Дятлова
Из Екатеринбурга путь проходит через Ивдель, куда можно доехать на авто или поезде. Далее маршрут продолжается автотранспортом через поселки Вижай и Ушма, а затем по лесной дороге — до реки Ауспия или стоянки «База Ильича». Отсюда начинается путь к перевалу: около 28 километров по тропе, которую когда-то прошла группа Игоря Дятлова. В зависимости от сезона маршрут можно преодолеть пешком или на лыжах.
