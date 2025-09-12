Многодетная мать из Челябинска прошла одна 2300 километров до перевала Дятлова. Фото

Оксана Лыткина сделала селфи на перевале Дятлова
Оксана Лыткина сделала селфи на перевале Дятлова Фото:

Путешественник, журналист и многодетная мать из Миасса (Челябинская область) Оксана Лыткина стала первой в истории России женщиной, которая в одиночку прошла более 2300 километров за 120 дней по Большой уральской тропе от Орска до перевала Дятлова. Об успешном завершении маршрута и последнем испытании в рамках проекта «Урал на каблуках» челябинка сообщила в соцсетях.

«Прошла по самому протяженному линейному горному маршруту в России 2300 километров. Долго сидела, плакала, потому что сама не верила. До сих пор, когда начинаю говорить, у меня ком в горле», — рассказала Оксана на странице проекта в «ВКонтакте» «Большая уральская тропа», добравшись до конечной точки путешествия — перевала Дятлова.

Как призналась путешественница, в финале пути ее ждали едва ли не самые тяжелые испытания: осенние дожди, холодные ночи с заморозками и моральная усталость. По ее словам, она уже «просто бегом бежала, потому что очень хотелось домой». За четыре месяца Лыткина прошла одна через самые живописные, отдаленные и заповедные места Южного, Среднего и Северного Урала.

На финише Лыткину ожидал вертолет клуба «Дикий Север», который доставил ее домой. Таким образом, проект «Урал на каблуках» успешно завершен, а сама Оксана вошла в историю как первая женщина, покорившая этот маршрут в одиночку. 

В начале лета 2025 года в пабликах Миасса появились сообщения, что на Оксану Лыткину подан анонимный донос в органы опеки. Неизвестный автор письма выразил обеспокоенность судьбой троих детей, мать которых, по его мнению, покинула семью ради путешествия и подвергает себя опасности. Однако путешественница опровергла эти домыслы, заявив, что на время ее отсутствия дети-подростки находятся под присмотром бабушки и отца.

