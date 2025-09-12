Путешественник, журналист и многодетная мать из Миасса (Челябинская область) Оксана Лыткина стала первой в истории России женщиной, которая в одиночку прошла более 2300 километров за 120 дней по Большой уральской тропе от Орска до перевала Дятлова. Об успешном завершении маршрута и последнем испытании в рамках проекта «Урал на каблуках» челябинка сообщила в соцсетях.
«Прошла по самому протяженному линейному горному маршруту в России 2300 километров. Долго сидела, плакала, потому что сама не верила. До сих пор, когда начинаю говорить, у меня ком в горле», — рассказала Оксана на странице проекта в «ВКонтакте» «Большая уральская тропа», добравшись до конечной точки путешествия — перевала Дятлова.
Как призналась путешественница, в финале пути ее ждали едва ли не самые тяжелые испытания: осенние дожди, холодные ночи с заморозками и моральная усталость. По ее словам, она уже «просто бегом бежала, потому что очень хотелось домой». За четыре месяца Лыткина прошла одна через самые живописные, отдаленные и заповедные места Южного, Среднего и Северного Урала.
На финише Лыткину ожидал вертолет клуба «Дикий Север», который доставил ее домой. Таким образом, проект «Урал на каблуках» успешно завершен, а сама Оксана вошла в историю как первая женщина, покорившая этот маршрут в одиночку.
В начале лета 2025 года в пабликах Миасса появились сообщения, что на Оксану Лыткину подан анонимный донос в органы опеки. Неизвестный автор письма выразил обеспокоенность судьбой троих детей, мать которых, по его мнению, покинула семью ради путешествия и подвергает себя опасности. Однако путешественница опровергла эти домыслы, заявив, что на время ее отсутствия дети-подростки находятся под присмотром бабушки и отца.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.