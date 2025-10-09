Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники используют новую схему для кражи аккаунтов «Госуслуг». Под предлогом регистрации кода от домофона они выманивают у россиян пароль от сервиса. Об этом сообщается в материалах МВД России.
«Мошенник звонит своей жертве и сообщает о якобы замене домофона в подъезде, называет фамилию, имя и номер телефона мастера, который приедет в ближайшее время и передаст новый ключ от домофона. Он убеждает жертву, что теперь дверь в подъезде можно открыть не только ключом, но и специальным кодом», — говорится в сообщении.
Далее злоумышленник отправляет код и просит назвать его якобы для регистрации в системе, но на самом деле это данные для входа на «Госуслуги». В МВД призывают граждан не сообщать никому коды и пароли, а также не доверять звонкам от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками официальных организаций.
Ранее о похожей схеме сообщал глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов: мошенники под видом сотрудников домофонных компаний выманивают у россиян коды для входа на «Госуслуги», ссылаясь на замену ключей и работы по обновлению оборудования. Жертвами чаще становятся пожилые люди, а злоумышленники используют методы социальной инженерии для получения доступа к личным данным и банковским сервисам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.