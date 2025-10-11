От блэкаута на Украине страдает бункер Зеленского

Генерал Липовой: из-за ударов по энергообъектам Киева страдает бункер Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Удары военнослужащих России отразятся на боеспособности Украины
Удары военнослужащих России отразятся на боеспособности Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины серьезно отразятся на боеспособности Украины и затронут пункты принятия решений. Такое заявление сделал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — приводит слова Липового Aif.ru. Он подчеркнул, что последствия этих ударов будут ощутимы для всей военной инфраструктуры Украины.

Российские войска применили для ударов, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это, по мнению экспертов, должно значительно ослабить производственные мощности украинской оборонной промышленности и нарушить логистические цепочки, необходимые для снабжения фронта.

ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массированные удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины серьезно отразятся на боеспособности Украины и затронут пункты принятия решений. Такое заявление сделал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «В целом удары по энергообъектам будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — приводит слова Липового Aif.ru. Он подчеркнул, что последствия этих ударов будут ощутимы для всей военной инфраструктуры Украины. Российские войска применили для ударов, в том числе, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Это, по мнению экспертов, должно значительно ослабить производственные мощности украинской оборонной промышленности и нарушить логистические цепочки, необходимые для снабжения фронта. ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...